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  5. ДП ЭКО Прима-3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
Прима-3 Bianco Veralinga
3,8
Товар раскупили

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло Magic Fog

3,8
Этот товар смотрят 5 человек
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 226663
Этот товар смотрят 9 человек

Фотографии покупателей

3,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло Magic Fog
Размер полотна, см:
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

8
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  • Сначала с низкой оценкой
Р
14 декабря 2020
5
Достоинства
Самый оптимальный вариант
Недостатки
нет
Комментарий
Очень хорошо, ровно, и быстро установили двери. Работа сотрудников очень радует, видно, что людям нравится своя работа, готовы ответить на все вопросы и помочь.
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П
20 августа 2020
5
Достоинства
это конечно цена
Недостатки
нет
Комментарий
Цвет немного отличается от заявленного , больше серый чем белый, но пока что это её единственный маленький недостаток.
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Э
21 июля 2020
4
Достоинства
Удобство В целом удобные
Недостатки
нет
Комментарий
Оперативность, знание своего дела. Купили двери - они превосходные, покрытие дверей ровное, без грубых переходов. За счет своего современного дизайна двери очень красиво смотрятся в интерьер квартиры!
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3.8 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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