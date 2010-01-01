Дверь межкомнатная Ларедо-4 Эмалит Софт панакота, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
0,0
9 711 ₽
Дверь межкомнатная Ларедо-4 Эмалит Софт панакота, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая 200x90
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Арт. 625126
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|VRDTP0078
|
Коробка "Т" ЭМА МДФ (Софт панакота) 70*32*2070 комплект (3шт.) (у.п)
VRDTP0078 ⋅ 3 633 ₽
|3 633 ₽
|
|3 633 ₽
|VRDTP0079
|
Наличник "Т" ЭМА прямой (Софт панакота) 70*08*2150 комплект (5 шт.)
VRDTP0079 ⋅ 3 010 ₽
|3 010 ₽
|
|3 010 ₽
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Дверь межкомнатная Ларедо-4 Эмалит Софт панакота, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
Как сделать замеры
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 90
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:44
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Классика
-
Материал:Эмалит
Характеристики
-
Артикул:VRDM0247
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:44
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Классика
-
Стиль:Классика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Софт панакота
-
Общий цвет:Слоновая кость
-
Вес, кг:28
-
Размер упаковки:201*91*4,1
-
Тип коробки:С уплотнителем
-
Кромка:В цвет полотна
-
Поверхность:Гладкая и шелковистая поверхность с перламутровым оттенком
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокий
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.063
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас выполнен из сращенного бруса древесины хвойных пород.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
Покрытие эмалит на текущий момент является одним из самых практичных и красивых материалов для отделки дверей.
Характеристики
-
Артикул:VRDM0247
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:44
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Классика
-
Стиль:Классика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Софт панакота
-
Общий цвет:Слоновая кость
-
Вес, кг:28
-
Размер упаковки:201*91*4,1
-
Тип коробки:С уплотнителем
-
Кромка:В цвет полотна
-
Поверхность:Гладкая и шелковистая поверхность с перламутровым оттенком
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокий
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.063
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас выполнен из сращенного бруса древесины хвойных пород.
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