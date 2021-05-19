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Прима-11.1 Grey Matt
4,4
7 672

Дверь межкомнатная «Прима-11.1» Grey Matt остекление Magic Fog

4,4
Этот товар смотрят 15 человек
ДП ЭМА Прима-11.1 Grey Matt Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 238013
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 672
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 672 ₽
Коробка 770 ₽ x 3 шт.
Наличник 434 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 152
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 279 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 120 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0020 Коробка "Т" ЭМА Grey Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0020 ⋅ 770 ₽
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155-0022 Наличник "Т" ЭМА Grey Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0022 ⋅ 434 ₽
 434
2 170
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Дверь межкомнатная «Прима-11.1» Grey Matt остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Grey Matt
ДП HF Прима-11.1 White Mix Magic Fog 200*80 ДП ЭМА Прима-11.1 White Matt Magic Fog 200*80
ДП ЭМА Прима-11.1 Grey Matt Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Прима-11.1 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
+6

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

5
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
19 мая 2021
4
Комментарий
Очень хороший магазин с большим количеством положительных отзывов, среди которых и отзывы моих родителей. Поэтому, когда у нас возникла необходимость купить дверь сразу пошли в этот магазин. Решили купить такие же двери, как и у родителей, так как уже знаем, что они качественные. Доставили быстро, в хорошем состоянии. Покупкой довольны.
Вам помог этот отзыв?
А
01 марта 2020
5
Достоинства
прочность, изысканный внешний вид, достаточный уровень звукоизоляции.
Недостатки
за время пользования нет.
Комментарий
Дверь этой модели устойчива ко всем видам деформации, проста в уходе, свою цену полностью оправдывает. Магазин также предлагал различный спектр дополнительных услуг, от которых я решила отказаться.
Вам помог этот отзыв?
С
28 февраля 2020
4
Достоинства
прочность, долговечность, стойкость к деформациям, отличный дизайн.
Недостатки
нет
Комментарий
Покупал межкомнатную дверь в этом магазине впервые, но качеством остался более чем доволен. Цвет действительно можно отнести к разряду универсальных, поэтому он подойдет практически ко всем интерьерам.
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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