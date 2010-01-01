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Прима-2 Ash White
0,0
Товар раскупили

Дверь межкомнатная «Прима-2» Ash White глухая

Этот товар смотрят 31 человек
ДП HF Прима-2 Ash White 200*90
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 203910
Этот товар смотрят 19 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная «Прима-2» Ash White глухая
Размер полотна, см:
Как сделать замеры
Цвет:
ДП ЭМА Прима-2 Alaska 200*90 ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*90 ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*90 ДП ЭМА Прима-2 Stormy Matt 200*90
+11

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер, см:
    200 x 90
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Прима

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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