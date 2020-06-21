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  5. ДП HF Прима-3 Cappuccino White Сrystal 200*80
Прима-3 Cappuccino
4,3
Товар раскупили

Дверь межкомнатная «Прима-3» Cappuccino Белое художественное сатинато

4,3
Этот товар смотрят 25 человек
ДП HF Прима-3 Cappuccino White Сrystal 200*80
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 203939
Этот товар смотрят 26 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная «Прима-3» Cappuccino Белое художественное сатинато
Размер полотна, см:
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер, см:
    200 x 80
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Прима

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Cappuccino
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Cappuccino
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

4
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
21 июня 2020
4
Комментарий
Заказывали где-то месяц назад новую дверь в квартиру. Замерщик приехал оперативно. Дверь привезли быстро, со сборкой договориться можно на удобное время. Первая дверка оказалась с небольшим дефектом, поменяли без проблем. Мне понравился сервис: удобный и приятный для клиента. Ну и дверь тоже радует )) Спасибо Вам за хорошую работу.
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В
05 февраля 2020
5
Комментарий
Заказывал две двери из массива сосны. Были небольшие проблемы на этапе доставки заказа. Монтаж производил один человек, две двери с порогами были готовы за 5 часов. Результатом доволен, всё отлично. Спасибо
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С
13 января 2020
4
Комментарий
Двери из массива дерева стоят дорого, но подруга рассказала, где можно приобрести их по доступным ценам. Я зашла на сайт «Мебель 169» и посмотрела варианты. Выбор очень большой. Мы с мужем подобрали варианты и поехали в магазин. В итоге выбрали двери из массива сосны. Очень красивые двери поставили нам. Мы выбором остались довольны.
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4.3 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
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1 звезда
0

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