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  4. ДП Л Гост-0У Л-16 (Серый) 200*80
Гост-0 (C усилением) Серый
4,5
4 116

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая

4,5
Этот товар смотрят 32 человека
ДП Л Гост-0У Л-16 (Серый) 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228360
Этот товар смотрят 6 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 116
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 116 ₽
Коробка 546 ₽ x 3 шт.
Наличник 252 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 014
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
686 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0066 Коробка Л Л-16 (Серый) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0066 ⋅ 546 ₽
 546
1 638
026-0070 Наличник Л Л-16 (Серый) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0070 ⋅ 252 ₽
 252
1 260
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Серый
ДП Л Гост-0У Л-11 (ИталОрех) 200*80 ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*80
ДП Л Гост-0У Л-16 (Серый) 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

  • Артикул:
    092-0662
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

  • Артикул:
    092-0662
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

10
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
К
11 мая 2021
4
Достоинства
легко собирается и ухаживается
Недостатки
Нет
Комментарий
зашла на сайт в интернете, потом почитала о магазине отзывы, вернулась и заказала. двери классические, смотрятся лаконично. По цене могу сказать одно - приемлемо
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И
06 марта 2021
4
Достоинства
Крепкие и основательный материал
Недостатки
Нет
Комментарий
Двери приобретали около 2 лет назад, во время проведения ремонта в квартире. Выбрали их из-за стильного внешнего вида, шикарно смотрятся в интерьере, создают ощущение современности и дороговизны. Сверху они оклеены пленкой из ПВХ, на таком покрытие не остаются видны отпечатки от пальцев, чего нельзя сказать про шпонированные двери. Одна из дверей стоит в ванной комнате, пленка не отслоилась, не отошла, стоит крепко и надежно.
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Р
16 декабря 2020
5
Достоинства
Отличный выбор
Недостатки
Нет
Комментарий
Опыт с этим интернет магазином 5 лет Родителям покупал двери ,себе в новую квартиру, сестре И могу выделить парочку плюсов : 1 .большой выбор дизайнерских решений 2.цветов и материалов;
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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