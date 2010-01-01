Описание

Отделка

грунт Fondo

Материал

Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием

Комплектующие

Опционально: доборы, наличники, порог, ответная планка, ручка, защёлка