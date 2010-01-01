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Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
0,0
7 143 10 989 -35%

Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая

Этот товар смотрят 27 человек
ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*80, кромка-матовый хром (врез 17.0.17.0)
Чёрная Пятница
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 385363
Этот товар смотрят 33 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 143
10 989
-35%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 143 ₽
Погонаж 12 070 ₽
Изменить
19 213
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 48 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT80001 Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание
FDT80001 ⋅ 12 070 ₽
 12 070
12 070
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Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60в наличии
200x60
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
200x100
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Invisible

Характеристики

  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Тип погонажных изделий:
    Компл. INVISIBLE алюм
  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    матовая
  • Возможность покраски:
    да
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
грунт Fondo
Материал
Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием
Комплектующие
Опционально: доборы, наличники, порог, ответная планка, ручка, защёлка

Характеристики

  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Тип погонажных изделий:
    Компл. INVISIBLE алюм
  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    матовая
  • Возможность покраски:
    да
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Отзывы и вопросы о товаре

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