Ламинаты Kronostar производятся российской фабрикой «Кроностар». Предприятие специализируется на изготовлении древесно-стружечных плит, МДФ, ламинатов с высокой износостойкостью, в том числе 33 класса.

В нашем каталоге представлены последние коллекции напольных покрытий компании «Кроностар». Все они отличаются долговечностью, отличными эксплуатационными качествами, превосходным, стильным дизайном.

Особенности ламината Kronostar

Компания «Кроностар» работает в соответствии с требованиями европейских стандартов качества и безопасности. На фабрике установлен жесткий контроль качества продукции. Разработанные технологии производства ламинатов 33 класса соблюдаются неукоснительно. Все этапы изготовления контролируются современной автоматикой. Ламинаты Kronostar обладают следующими достоинствами:

высокая экологическая безопасность. Руководство фабрики «Кроностар» заботится о здоровье потребителей. Изделия рекомендованы к использованию в больницах, детских учреждениях, жилых комнатах, спальнях;

напольное покрытие Kronostar устойчиво к истиранию, царапинам, механическим повреждениям. 33 класс можно укладывать в коридорах, прихожих, в офисах. Он подходит для общественных зданий, учебных и медицинских учреждений;

разнообразный выбор цветовой палитры и фактур позволяет подобрать подходящее покрытие для любого интерьера. Одних только оттенков дуба более 40 наименований, от серебристо-белого, до янтарного и коньячного;

устойчивость к воздействию ультрафиолета, химическим веществам, перепадам температур. Декоративный слой не меняет тон со временем. Цвет светлого дуба остается таким на протяжении всего периода эксплуатации.

В нашем интернет-магазине вы можете купить ламинат Kronostar по выгодным ценам от фабрики-производителя «Кроностар». Стоимость за 1 м2 составляет от 424 рублей и выше, в зависимости от износостойкости — 31, 32, 33 классы, а также используемого сырья. Выбирайте в каталоге подходящую по всем параметрам коллекцию напольных покрытий, подбирайте оттенок и текстуру (дуб, вишня, ольха и другие), и делайте заказ онлайн. Работает доставка по Москве и московской области.