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Ламинаты Kronostar производятся российской фабрикой «Кроностар». Предприятие специализируется на изготовлении древесно-стружечных плит, МДФ, ламинатов с высокой износостойкостью, в том числе 33 класса.
В нашем каталоге представлены последние коллекции напольных покрытий компании «Кроностар». Все они отличаются долговечностью, отличными эксплуатационными качествами, превосходным, стильным дизайном.
Компания «Кроностар» работает в соответствии с требованиями европейских стандартов качества и безопасности. На фабрике установлен жесткий контроль качества продукции. Разработанные технологии производства ламинатов 33 класса соблюдаются неукоснительно. Все этапы изготовления контролируются современной автоматикой. Ламинаты Kronostar обладают следующими достоинствами:
В нашем интернет-магазине вы можете купить ламинат Kronostar по выгодным ценам от фабрики-производителя «Кроностар». Стоимость за 1 м2 составляет от 424 рублей и выше, в зависимости от износостойкости — 31, 32, 33 классы, а также используемого сырья. Выбирайте в каталоге подходящую по всем параметрам коллекцию напольных покрытий, подбирайте оттенок и текстуру (дуб, вишня, ольха и другие), и делайте заказ онлайн. Работает доставка по Москве и московской области.