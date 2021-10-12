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  5. ДП ЭКО Браво-28 Chalet Provence Magic Fog 200*80
Браво-28 Chalet Provence
4,6
3 024 4 032 -25%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Chalet Provence остекление Magic Fog

4,6
Этот товар смотрят 20 человек
ДП ЭКО Браво-28 Chalet Provence Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228873
Этот товар смотрят 29 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 024
4 032
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 024 ₽
Коробка 525 ₽ x 3 шт.
Наличник 284 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 019
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 180 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1150 Коробка "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1150 ⋅ 525 ₽
 525
1 575
031-1151 Наличник "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1151 ⋅ 284 ₽
 284
1 420
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Chalet Provence остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Chalet Provence
ДП ЭКО Браво-28 Snow Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-28 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-28 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-28 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
+7

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    23
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    23
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

10
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Л
12 октября 2021
5
Достоинства
выглядят стильно. практичные в пользовании.
Недостатки
Нет
Комментарий
Покупали дверь в квартиру, которую собирались сдавать. Нужен был не дорогой вариант, приличного качества. Эта дверь показалась лучшим вариантом. Замки прочные, железо толстое. И смотрится прилично.
Вам помог этот отзыв?
А
11 декабря 2020
5
Достоинства
Красивые стильные двери Рекомендую
Недостатки
Нет
Комментарий
Заплатил недорого, по этому очень радуюсь обновке.Из плюсов это цена и качество конечно же.
Вам помог этот отзыв?
С
24 сентября 2020
4
Достоинства
очень эргономичный, большой выбор цветов
Недостатки
Не обнаружены
Комментарий
В прихожей интерьер светлый, поэтому искали именно эту модель двери, остановились на этой модели. Классная, стильная, недорогая. Рады, что нашли ее.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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