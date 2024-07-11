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Браво-28 Grey Wood
4,7
4 592

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Grey Wood остекление Magic Fog

4,7
Этот товар смотрят 7 человек
ДП ЭКО Браво-28 Grey Wood Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229692
Этот товар смотрят 15 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 592
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 582
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
766 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 132 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1166 Коробка "Т" ЭКО Grey Wood МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1166 ⋅ 700 ₽
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031-1167 Наличник "Т" ЭКО Grey Wood МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1167 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Grey Wood остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Grey Wood
ДП ЭКО Браво-28 Snow Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-28 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-28 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-28 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
+7

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Wood
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Wood
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

3
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
11 июля 2024
5
Комментарий
Давно искала межкомнатные двери. То качество не устраивало, то цены кусаются. А в этом интернет магазине все сошлось. И цена, и качество, и сервис. Монтаж и тот прошел быстро и чисто. За что отдельное спасибо ребятам. Буду рекомендовать вас знакомым.
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А
25 июня 2024
4
Комментарий
Купили и не пожалели) Двери очень круто смотрятся, фурнитура не скрепит. Наконецто не слышно что делают дети в соседней комнате) Единственный момент, за который снимаю звезду- это медленные менеджеры. Ребята, на работе надо не спать)
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Е
20 мая 2024
5
Комментарий
Это из серии "Купила и не пожалела". Честно говоря, боялась делать заказ через интернет магазин. Но консультант заверил, что все будет качественно. Так и случилось. Монтаж в срок, качество на высоте. Так что не бойтесь делать покупки через интернет.
Вам помог этот отзыв?
4.7 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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