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Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Bianco Veralinga Остекленная Каркасно-щитовая
0,0
5 292

Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Bianco Veralinga Остекленная Каркасно-щитовая 200x60

Этот товар смотрят 7 человек
ДП ЭКО Браво-9 Bianco Veralinga Wired Magic Fog 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 645032
Этот товар смотрят 12 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 292
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 292 ₽
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Изменить
8 932
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
882 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1116 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1116 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
031-1113 Коробка "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1113 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
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Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Bianco Veralinga Остекленная Каркасно-щитовая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-9 Bianco Veralinga Wired Magic Fog 200*60
ДП ЭКО Браво-9 Bianco Veralinga Wired Glass 12,5 200*60
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭКО Браво-9 Wenge Melinga Magic Fog 200*60
ДП ЭКО Браво-9 Bianco Veralinga Wired Magic Fog 200*60
ДП ЭКО Браво-9 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*60 ДП ЭКО Браво-9 Snow Melinga Magic Fog 200*60
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Bravo A

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

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