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Прима-2 Cappuccino Veralinga
0,0
Товар раскупили

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Cappuccino Veralinga глухая

Этот товар смотрят 35 человек
ДП ЭКО Прима-2 Cappuccino Veralinga 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 226652
Этот товар смотрят 8 человек

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0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Cappuccino Veralinga глухая
Размер полотна, см:
Как сделать замеры
Цвет:
ДП ЭМА Прима-2 Alaska 200*70 ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*70 ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*70 ДП ЭМА Прима-2 Stormy Matt 200*70
+12

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    153-0397
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0397
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика

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Отзывы и вопросы о товаре

10
Сначала полезные
  • Сначала полезные
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  • Сначала с низкой оценкой
М
07 августа 2021
4
Достоинства
Работа персонала, качество товара
Недостатки
Нет
Комментарий
Всем здравствуйте. Я занимаюсь перепродажами дверей. Этот сайт я давно использую как место закупки. Клиенты постоянно расхваливают эти двери и говорят, что цену абсолютно оправдало качество. Меня тоже эти двери привлекают и после переезда в свою квартиру планирую заказывать эти двери себе на кажд комнату. Кстати говоря доставка у этих ребят просто супер быстрая. Всем советую.
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М
09 июня 2021
4
Достоинства
Выгодные цены, быстрая доставка
Недостатки
Нет
Комментарий
В этом магазине уже несколько раз заказывали двери. Двери отличного качества,дизайна. Обслуживание великолепное, после уже никуда идти не хочется. Имеется всё- огромный выбор дверей,ручек, доброжелательные и профессиональные сотрудники! Рекомендуем всем своим друзьям и родственникам.
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О
07 февраля 2021
4
Комментарий
Всем привет. Увидел отзыв на этом сайте, где человек был недоволен качеством данной двери. Я заказывал тут двери 3 недели назад и ничуть не жалею. Качество за такую цену предоставили адекватную. Никаких вопросов по цене нет. Упакована дверь была очень хорошо и достаточно быстро доставили. Не понимаю претензий комментатора, который не доволен ценой. Всё на высшем уровне. Устанавливал сам, но можно было заказать эту услугу.
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