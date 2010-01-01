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Неоклассик-33 Grey Matt
0,0
5 762 8 232 -30%

Дверь межкомнатная «Неоклассик-33» Grey Matt остекление White Сrystal

Этот товар смотрят 26 человек
ДП ЭМА Неоклассик-33 Grey Matt White Сrystal 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 238104
Этот товар смотрят 21 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 762
8 232
-30%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 762 ₽
Коробка 770 ₽ x 3 шт.
Наличник 434 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 242
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0020 Коробка "Т" ЭМА Grey Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0020 ⋅ 770 ₽
 770
2 310
155-0022 Наличник "Т" ЭМА Grey Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0022 ⋅ 434 ₽
 434
2 170
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Дверь межкомнатная «Неоклассик-33» Grey Matt остекление White Сrystal
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Grey Matt
ДП ЭКО Неоклассик-33 Original Oak White Сrystal 200*60 ДП ЭКО Неоклассик-33 Riviera Ice White Сrystal 200*60 ДП ЭКО Неоклассик-33 Cappuccino Melinga White Сrystal 200*60 ДП ЭКО Неоклассик-33 Nordic Oak White Сrystal 200*60
+7

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic

Характеристики

  • Артикул:
    066-0198
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0198
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Стиль:
    Неоклассика

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