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Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Casablanca Глухая Филенчатая
0,0
4 592

Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Casablanca Глухая Филенчатая 190x55

Этот товар смотрят 11 человек
ДП ПВХ Скинни-32 Casablanca 190*55
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229624
Этот товар смотрят 28 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 592
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 422
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
766 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Casablanca Глухая Филенчатая 190x55
Размер полотна, см:
190x55
190x55
190x60
200x60
200x70в наличии
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
ДП ПВХ Скинни-32 Italiano Vero 190*55 ДП ПВХ Скинни-32 Fresco 190*55 ДП ПВХ Скинни-32 Milano Vero 190*55
ДП ПВХ Скинни-32 Casablanca 190*55
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    190 x 55
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Артикул:
    146-0466
  • Высота, см:
    190
  • Ширина, см:
    55
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Артикул:
    146-0466
  • Высота, см:
    190
  • Ширина, см:
    55
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика

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Отзывы и вопросы о товаре

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