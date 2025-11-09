Каталог
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
7 920

Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая 190x60

Дверь Ш Азалия Ф-11 (Орех) ПГ 190*60
Уценка
Арт. 5531
Фотографии покупателей

За комплект
7 920
1 320 х 6 месяцев в рассрочку
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая 190x60
Размер полотна (ВхШ), см:
190x60
190x60доставка 09.11.2025
Как сделать замеры
Цвет: Ф-11 (Орех)
Дверь Ш Азалия Ф-11 (Орех) ПГ 190*60
Дверь Ш Азалия Ф-05 (Дуб) ПГ 190*60

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    190 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Шпонированные

Характеристики

  • Артикул:
    003-0012
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    190
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Стиль:
    Классика, Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Ф-11 (Орех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    14.5
  • Кромка:
    Шпон
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.047
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель
Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
Файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак.

