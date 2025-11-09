Дверь межкомнатная Венеция 2 ART Эмаль Белый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
10 000 ₽
Дверь межкомнатная Венеция 2 ART Эмаль Белый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x70
Арт. 499829
Дверь межкомнатная Венеция 2 ART Эмаль Белый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70 — доставка 09.11.2025
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 70
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:43
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Zadoor
-
Коллекция:Art-Lite
-
Материал:Эмаль
Характеристики
-
Артикул:ZD0030420
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:43
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Zadoor
-
Коллекция:Art-Lite
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Белый
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:23
-
Кромка:ABS
-
Поверхность:Гладкая, полуматовая
-
Возможность покраски:Да, 3 слоя
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокий
-
Уровень шумоизоляции:Средний (26-31 дБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Изготовлена с использованием инженерного массива, фанеры толщиной 6 мм. Внутреннее заполнение: мелкоячеистое сотовое.
Дополнительно:
-
В наличии:1 товар
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Отделка
Эмаль RENNER
