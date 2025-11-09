Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Распродажа
  3. Распродажа выставочных образцов
  4. Ликвидация остатков межкомнатных дверей
  5. ДП Art-Lite ПГ Венеция 2 ART Белая эмаль 200*70
Дверь межкомнатная Венеция 2 ART Эмаль Белый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
10 000

Дверь межкомнатная Венеция 2 ART Эмаль Белый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x70

Этот товар смотрят 17 человек
tumb
tumb
ДП Art-Lite ПГ Венеция 2 ART Белая эмаль 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 499829
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 000
1 667 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Дверь межкомнатная Венеция 2 ART Эмаль Белый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x70доставка 09.11.2025
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    43
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Art-Lite
  • Материал:
    Эмаль

Характеристики

  • Артикул:
    ZD0030420
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    43
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Art-Lite
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Белый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    23
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена с использованием инженерного массива, фанеры толщиной 6 мм. Внутреннее заполнение: мелкоячеистое сотовое.
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Эмаль RENNER

Характеристики

  • Артикул:
    ZD0030420
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    43
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Art-Lite
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Белый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    23
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена с использованием инженерного массива, фанеры толщиной 6 мм. Внутреннее заполнение: мелкоячеистое сотовое.

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Ликвидация остатков межкомнатных дверей"

Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Тип-3 2150*70*8
Доставим завтра
Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Тип-3 2150*70*8
405 540 ₽ -25%
Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание
Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание
1 000
Дверь межкомнатная Граффити-5.Д Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Граффити-5.Д Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
 
5 636 8 670 ₽ -35%
Дверь межкомнатная Гранд В1 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Гранд В1 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая
4 000 8 000 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Прима-12 Эмалит White Matt, глухая, филенчатая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Прима-12 Эмалит White Matt, глухая, филенчатая
 
3 510 7 020 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Future-538 ПВХ Дуб Винчестер трюфель, остекленная, сатинат белый, царговая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Future-538 ПВХ Дуб Винчестер трюфель, остекленная, сатинат белый, царговая
1 640 8 200 ₽ -80%
Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
3 136 6 272 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
1 736 3 472 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
4 335 8 670 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Concept-640 ПВХ Шелл грей, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Concept-640 ПВХ Шелл грей, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
9 419
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Chalet Provence, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Chalet Provence, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая
1 494 7 470 ₽ -80%
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Chalet Provence, глухая, кромка нет, филенчатая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Chalet Provence, глухая, кромка нет, филенчатая
 
1 344 6 720 ₽ -80%

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная Concept-501 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Concept-501 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка нет, царговая
9 690
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
 
8 970
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка обычная, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка обычная, скиновая
 
3 578 4 770 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Concept-625 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Concept-625 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка нет, царговая
8 661
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая
 
5 970
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
4 335 8 670 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
 
9 818 19 635 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Art, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Art, глухая, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, кромка нет, царговая
5 070
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, кромка нет, царговая
 
10 185
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
10 935
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть