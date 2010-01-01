Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Входные двери
    Межкомнатные двери Складные двери Раздвижные двери Арки и порталы Двери для бани и сауны Противопожарные Декоративные панели Декоративные рейки Фурнитура Плитка
    Показать еще
  3. Двери Bravo
  4. Серия Bravo R
  5. ДC Bravo R-2 Любо Мини (119/52) Dark Barnwood/Антик медный 190*96 Левая
Дверь входная Любо Мини Антик Медь/Dark Barnwood, 2 замка, с ночной задвижкой
0,0
23 970

Дверь входная Любо Мини Антик Медь/Dark Barnwood, 2 замка, с ночной задвижкой

Этот товар смотрят 22 человека
tumb
tumb
tumb
ДC Bravo R-2 Любо Мини (119/52) Dark Barnwood/Антик медный 190*96 Левая
ДC Bravo R-2 Любо Мини (119/52) Dark Barnwood/Антик медный 190*96 Левая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 275470
Этот товар смотрят 14 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
23 970
3 995 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Дверь входная Любо Мини Антик Медь/Dark Barnwood, 2 замка, с ночной задвижкой
Направление открывания:
Левое
Левое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
190x96
190x96
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Артикул:
    033-2171
  • Длина, см:
    190
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Антик Медь
  • Цвет внутри:
    Dark Barnwood
  • Модель:
    Любо Мини
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Стальной лист с декоративным тиснением.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель. Толщина 8 мм, Эко Шпон.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    66/92
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ/фиксатор Bravo AF-80-45/35 C Хром (5 ключей)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка сувальдная наружная:
    DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P
  • Ручка:
    A-493 C Хром
  • Ночная задвижка:
    З-60 Никель
  • Поворотник для ночной задвижки:
    ТТ-0803-8/75 CR Хром
  • Глазок:
    6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Антик медный/Dark Barnwood
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и
  • Вес, кг:
    51
Развернуть Свернуть

Описание

Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием.
Особенности
Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    033-2171
  • Длина, см:
    190
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Антик Медь
  • Цвет внутри:
    Dark Barnwood
  • Модель:
    Любо Мини
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Стальной лист с декоративным тиснением.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель. Толщина 8 мм, Эко Шпон.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    66/92
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ/фиксатор Bravo AF-80-45/35 C Хром (5 ключей)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка сувальдная наружная:
    DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P
  • Ручка:
    A-493 C Хром
  • Ночная задвижка:
    З-60 Никель
  • Поворотник для ночной задвижки:
    ТТ-0803-8/75 CR Хром
  • Глазок:
    6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Антик медный/Dark Barnwood
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и
  • Вес, кг:
    51

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Серия Bravo R"

Дверь входная Граффити-1 Букле черное/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Граффити-1 Букле черное/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
 
23 670
Дверь входная Граффити-1 Букле черное/Slate Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Граффити-1 Букле черное/Slate Art, 2 замка, с ночной задвижкой
 
23 670
Дверь входная Некст Kale Букле черное/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Некст Kale Букле черное/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
29 220
Дверь входная Некст Kale Букле черное/Riviera Ice, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Некст Kale Букле черное/Riviera Ice, 2 замка, с ночной задвижкой
29 220
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Riviera Ice, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Riviera Ice, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
29 070
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Nordic Oak, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Nordic Oak, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
29 070
Дверь входная Проф Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Проф Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
26 670
Дверь входная Проф Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Проф Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
26 670
Дверь входная Проф Букле черное/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Проф Букле черное/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
26 670
Дверь входная Некст Kale Букле черное/Off-white, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Некст Kale Букле черное/Off-white, 2 замка, с ночной задвижкой
 
30 120
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
29 970
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
31 179 32 820 ₽ -5%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть