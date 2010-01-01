Дверь входная Любо Мини Антик Медь/Dark Barnwood, 2 замка, с ночной задвижкой
23 970 ₽
Дверь входная Любо Мини Антик Медь/Dark Barnwood, 2 замка, с ночной задвижкой
Арт. 275470
Дверь входная Любо Мини Антик Медь/Dark Barnwood, 2 замка, с ночной задвижкой
Направление открывания:
Левое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
190x96
О товаре
Размер (ВхШ), см:190 x 96 Левое
Страна:Россия
Бренд:Bravo
Цвет снаружи:Антик Медь
Цвет внутри:Dark Barnwood
Отделка снаружи:Металл
Отделка внутри:МДФ
Характеристики
Артикул:033-2171
Длина, см:190
Ширина, см:96
Страна:Россия
Бренд:Bravo
Цвет снаружи:Антик Медь
Цвет внутри:Dark Barnwood
Модель:Любо Мини
Открывание:Левое
Открывание (˚):180
Исполнение:Металл-панель
Марка стали:Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
Отделка снаружи:Стальной лист с декоративным тиснением.
Отделка внутри:Декоративная панель. Толщина 8 мм, Эко Шпон.
Окраска:Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
Толщина полотна/коробки, мм:66/92
Толщина стали короба, мм:1.2
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:1.2
Ширина наличника:50
Эксцентрик:Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:Открытый
Уплотнитель:Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
Утепление:Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
Крепление:Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
Верхний замок:Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
Нижний замок:Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
Класс замка:4 класс
Класс шумоизоляции:3 класс ( 20-25 дБ)
Цилиндр:Ключ/фиксатор Bravo AF-80-45/35 C Хром (5 ключей)
Накладка цилиндровая наружная:DE-11-CL INOX P
Накладка цилиндровая внутренняя:DE-11-CL INOX P
Накладка сувальдная наружная:DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P
Накладка сувальдная внутренняя:DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P
Ручка:A-493 C Хром
Ночная задвижка:З-60 Никель
Поворотник для ночной задвижки:ТТ-0803-8/75 CR Хром
Глазок:6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
Комплектующие:Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:Антик медный/Dark Barnwood
Качество:Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и
Вес, кг:51
Описание
Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием.
Особенности
Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).
