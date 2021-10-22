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  5. ДП ЭКО Браво-22 Chalet Provence Black Star 200*80
Браво-22 Chalet Provence
4,6
3 562 4 452 -20%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Chalet Provence остекление Black Star

4,6
Этот товар смотрят 5 человек
ДП ЭКО Браво-22 Chalet Provence Black Star 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228863
Этот товар смотрят 14 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 562
4 452
-20%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 562 ₽
Коробка 525 ₽ x 3 шт.
Наличник 284 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 557
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 120 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1150 Коробка "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1150 ⋅ 525 ₽
 525
1 575
031-1151 Наличник "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1151 ⋅ 284 ₽
 284
1 420
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Chalet Provence остекление Black Star
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-22 Chalet Provence Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Chalet Provence Black Star 200*80
Цвет: Chalet Provence
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Snow Melinga Black Star 200*80
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

9
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
22 октября 2021
4
Достоинства
стильные, крепкие, удобные
Недостатки
Нет
Комментарий
Купили данную дверь на дачу. Установили быстро Особых проблем в установке не возникло. Правда слегка заедает язычок в замке при открывании. Думаю со временем разработается. В остальном очень понравилась. Очень красивая. Замки работают исправно.
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В
05 октября 2021
5
Комментарий
Приобрели данную дверь. Цена оправдана на все 100%. Издалека выглядит как настоящая - что от нее и требовалось. Один сезон прослужила верой и правдой.
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К
19 марта 2021
4
Достоинства
Удобство, легкость в уходе
Недостатки
Нет
Комментарий
Просто, качественно, недорого. Утеплитель есть, дверь прочная, тяжелая. Один замок, но он работает. Шумоизоляция есть, хорошая, нет продува. Довольны, нравится все. Всегда покупаем двери только здесь и себе и друзьям реокмендуем.
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4.6 / 5 (На основе 9 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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