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Браво-22 Riviera Ice
4,7
4 732

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Riviera Ice остекление Black Star

4,7
Этот товар смотрят 20 человек
ДП ЭКО Браво-22 Riviera Ice Black Star 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228868
Этот товар смотрят 23 человека

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 732
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 732 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 722
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
789 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1158 Коробка "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1158 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1159 Наличник "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1159 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Riviera Ice остекление Black Star
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-22 Riviera Ice Black Star 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Riviera Ice Magic Fog 200*80
Цвет: Riviera Ice
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Snow Melinga Black Star 200*80
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
С
10 января 2022
5
Комментарий
Поставили 2 двери , довольны, докупили только ручки.
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Н
30 декабря 2021
4
Достоинства
собираются легко, моются легко
Недостатки
нет
Комментарий
Муж заказал двери в магазине, потому что не высокая цена была. Я не поверила, подумала, что такого не бывает! Сами понимаете ремонт, переезд, везде где можно сэкономить- наш вариант. Двери в итоге выбрали цветом под ламинат. Качеством я очень довольна осталась, двери сделаны добротно и дорого. На дверях красивые рамки, ну прям мечта!! Честное слово за такие деньги- я была в восторге. Приехали наши двери, через несколько дней мастера по установке. Все поставили, красотища. Благодарна и рекомендую. При хорошем и грамотном подходе- вам окажут профессиональную консультацию и привезут все что нужно и в срок!
Вам помог этот отзыв?
А
25 апреля 2021
5
Достоинства
доставили очень быстро, все в идеале
Недостатки
нет
Комментарий
Двери очень красивые, отлично подошли к нашему интерьеру. Работают хорошо без заеданий. Рекомендую!
Вам помог этот отзыв?
4.7 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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