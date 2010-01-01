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Браво-22 Snow Melinga
0,0
4 007 4 452 -10%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Melinga остекление Black Star

Этот товар смотрят 9 человек
ДП ЭКО Браво-22 Snow Melinga Black Star 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256557
Этот товар смотрят 34 человека

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 007
4 452
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 007 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 647
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
668 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 96 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2324 Коробка "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-2324 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2325 Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Melinga остекление Black Star
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет стекла:
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Snow Melinga Black Star 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Snow Melinga Black Shine 200*80
Цвет: Snow Melinga
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Black Star 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Snow Melinga Black Star 200*80
+11

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Snow Melinga - радикально белый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white).
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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