Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Дверь МДФ Гост-3 Без Отделки Magic Fog 200*80
Гост-3 (Без усиления) МДФ
0,0
3 010

Дверь межкомнатная «Гост-3» (Без усиления) МДФ остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 23 человека
Дверь МДФ Гост-3 Без Отделки Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228473
Этот товар смотрят 21 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 010
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 010 ₽
Коробка 560 ₽ x 3 шт.
Наличник 294 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 160
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
502 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0327 Коробка "Т" Без отделки ЛВЛ/М 2070*70*32 (у,п)
025-0327 ⋅ 560 ₽
 560
1 680
025-0329 Наличник "Т" Без отделки М Тип-0 2150*70*12 (20*3)
025-0329 ⋅ 294 ₽
 294
1 470
Показать ещё
Дверь межкомнатная «Гост-3» (Без усиления) МДФ остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: МДФ
ДП Л Гост-3 Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-3 Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-3 Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80
Дверь МДФ Гост-3 Без Отделки Magic Fog 200*80
+1

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

  • Артикул:
    070-0148
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Без отделки (под окраску).
Материал
Брус хвойных пород.

Характеристики

  • Артикул:
    070-0148
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный

Популярные подборки

Межкомнатные двери Кантри Белые двери Браво Межкомнатные двери Браво 22 Раздвижные двери для гардеробной Межкомнатные двери Экошпон серии SP Межкомнатные двери Aurum Doors Двери в английском стиле Межкомнатные двери Митино Двери для ресторанов и кафе Межкомнатные двери в Королеве

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Межкомнатные двери"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-9» Snow Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-9 Snow Melinga
5 292
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-7» Grey Melinga остекление Wired Glass
Браво-7 Grey Melinga
6 832
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-7» Wenge Melinga остекление Wired Glass
Браво-7 Wenge Melinga
6 832
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-9» Snow Melinga остекление Wired Glass
Браво-9 Snow Melinga
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-9» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Браво-9 Cappuccino Melinga
5 292
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Brown Skyline остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-2.55 Brown Skyline
7 252
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Look Art остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-2.55 Look Art
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Snow Art остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-1.55 Snow Art
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Slate Art остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-2.55 Slate Art
7 672
Дверь межкомнатная «Гранд В1» Серый матовый new глухая
Гранд В1 Серый матовый
12 569
Дверь межкомнатная «Гранд В3» Матовый кремовый глухая
Гранд В3 Матовый кремовый
10 860
Дверь межкомнатная «Гранд В1» Белый матовый глухая
Гранд В1 Белый матовый
12 569

Межкомнатные двери коричневого цвета

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Wenge Melinga
7 112
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Original Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Original Oak
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Original Oak глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Original Oak
 
7 532
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Wenge Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Wenge Veralinga
6 261 7 826 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Veralinga глухая
Доставим завтра
Браво-0 Grey Veralinga
1 042 5 208 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Italiano Vero глухая
Доставим завтра
Скинни-32 Italiano Vero
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Original Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Original Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Original Oak остекление Magic Fog
Браво-29 Original Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-11 (Орех)
 
9 352
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Brown Dreamline глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Brown Dreamline
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть