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  5. ДП "Future-625" Дуб Винчестер светлый 200*60
Future-625 Дуб Винчестер светлый
0,0
10 500

Дверь межкомнатная "Future-625" Дуб винчестер светлый глухая

Этот товар смотрят 35 человек
ДП "Future-625" Дуб Винчестер светлый 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 509225
Этот товар смотрят 7 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 500
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 500 ₽
Наличник 610 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 160 ₽ x 3 шт.
Изменить
17 030
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 750 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT200003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Дуб винчестер светлый
FDT200003 ⋅ 610 ₽
 610
3 050
FDT200007 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм, Дуб винчестер светлый
FDT200007 ⋅ 1 160 ₽
 1 160
3 480
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Дверь межкомнатная "Future-625" Дуб винчестер светлый глухая
Размер полотна, см:
200x60
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Дуб Винчестер светлый
ДП "Future-625" Дуб Винчестер светлый 200*60
ДП "Future-625" Дуб Винчестер трюфель 200*60 ДП "Future-625" Бетон тёмно-серый 200*60 ДП "Future-625" Дуб винчестер серый 200*60

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Future

Характеристики

  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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