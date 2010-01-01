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Браво-22 Bianco Veralinga
0,0
4 032

Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Magic Fog 190*60

Этот товар смотрят 16 человек
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Magic Fog 190*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 321700
Этот товар смотрят 31 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 032
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 032 ₽
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Изменить
7 672
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
672 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1116 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1116 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
031-1113 Коробка "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1113 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
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Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Magic Fog 190*60
Размер полотна, см:
190x60
190x55в наличии
190x60в наличии
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Bianco Veralinga
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Magic Fog 190*60
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Magic Fog 190*60
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Wenge Melinga Magic Fog 190*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    190 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    153-1422
  • Высота, см:
    190
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Артикул:
    153-1422
  • Высота, см:
    190
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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