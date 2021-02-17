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Браво-29 Snow Art
4,5
4 872

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Snow Art остекление Magic Fog

4,5
Этот товар смотрят 13 человек
ДП ЭКО Браво-29 Snow Art Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 227053
Этот товар смотрят 29 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 872
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 872 ₽
Наличник 358 ₽ x 5 шт.
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Изменить
8 762
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
812 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1064 Наличник "Т" ЭКО Snow Art МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-1064 ⋅ 358 ₽
 358
1 790
031-1080 Коробка "Т" ЭКО Snow Art МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1080 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Snow Art остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Snow Art
ДП ЭКО Браво-29 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-29 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-29 Grey Melinga Magic Fog 200*80
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Snow Art
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Snow Art
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

6
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
М
17 февраля 2021
5
Достоинства
отличные, комфортные двери
Недостатки
нет
Комментарий
Добрый день! Мы с мужем делаем сейчас ремонт в своей квартире. И когда дошла очередь до установки дверей, родители нам посоветовали компанию мебель169 (кажется у них вся мебель дома от сюда), заказали мы две двери, в темном цвете. Выгодно сэкономили на услугах замерщика, оказалось, что если, после его услуги мы берем двери в данной компании то услуга бесплатная, по стоимости вышло более чем приемлемо, особенно если сравнивать с другими некоторыми компаниями. Двери установили очень быстро, сейчас я очень радуюсь на то, как они гармонично вписались в интерьер нашей квартиры.
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Г
29 мая 2020
5
Достоинства
Очень удобный. Цвет как на фото.
Недостатки
нет
Комментарий
Могу сказать только хорошее! Порадовало отношение в салоне при заказе,установщики супер,быстро,качественно,профессионально. Спустя 4,5 года использования двери абсолютно как новые в комнатах, в туалете, в ванной. Спасибо! Плюсы Консультация, установка, качество. Довольна покупкой,всем советую Не пожалеете!
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К
07 февраля 2020
4
Достоинства
Стильный, качественный стул.
Недостатки
нет
Комментарий
Заказываю не первый раз Опыт с этим интернет магазином 5 лет Родителям покупал двери ,себе в новую квартиру, сестре И могу выделить парочку плюсов : 1 .большой выбор дизайнерских решений 2.цветов и материалов;
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4.5 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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