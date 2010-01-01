Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Bravo X
  5. ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Black Star 200*70
Браво-29 Wenge Melinga
0,0
4 385 4 872 -10%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Wenge Melinga остекление Black Star

Этот товар смотрят 34 человека
ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Black Star 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256472
Этот товар смотрят 35 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 385
4 872
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 385 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 025
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
731 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0190 Коробка "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0190 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2278 Наличник "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2278 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
Показать ещё
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Wenge Melinga остекление Black Star
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Black Star 200*70
ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Magic Fog 200*70 ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Black Shine 200*70
Цвет: Wenge Melinga
ДП ЭКО Браво-29 Bianco Veralinga Black Star 200*70
ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Black Star 200*70
ДП ЭКО Браво-29 Cappuccino Melinga Black Star 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Ф-17 (шоколад) Двери из массива сосны со стеклом Межкомнатные двери в Алтуфьево Межкомнатные двери цвета Дуб Золотой Межкомнатные двери цвета Латте бархат Багетные межкомнатные двери Межкомнатные двери Грунт (под окраску) Межкомнатные складные двери из экошпона Гладкие Одностворчатые межкомнатные двери купе

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Bravo X"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Nordic Oak остекление Black Star
Браво-22 Nordic Oak
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Nordic Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Nordic Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Nordic Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Nordic Oak
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Grey Wood
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Bianco Veralinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Bianco Veralinga
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Bianco Veralinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Bianco Veralinga остекление Mirox Grey
Доставим завтра
Браво-27 Bianco Veralinga
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Bianco Veralinga остекление Black Star
Браво-22 Bianco Veralinga
4 007 4 452 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-27 Bianco Veralinga
4 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Snow Melinga
4 032

Межкомнатные двери коричневого цвета

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Wenge Melinga
7 112
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Original Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Original Oak
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Original Oak глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Original Oak
 
7 532
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Wenge Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Wenge Veralinga
6 261 7 826 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Veralinga глухая
Доставим завтра
Браво-0 Grey Veralinga
1 042 5 208 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Italiano Vero глухая
Доставим завтра
Скинни-32 Italiano Vero
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Original Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Original Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Original Oak остекление Magic Fog
Браво-29 Original Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-11 (Орех)
 
9 352
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Brown Dreamline глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Brown Dreamline
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть