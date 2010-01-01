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  5. ДП Zadoor-S S-26 Матовый кремовый, остекление Лакобель чёрный 200*80
S-26 Матовый кремовый
0,0
13 408

Дверь межкомнатная из эко шпона «S-26» Матовый кремовый остекление Лакобель белый

Этот товар смотрят 6 человек
ДП Zadoor-S S-26 Матовый кремовый, остекление Лакобель чёрный 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 440715
Этот товар смотрят 25 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 408
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 408 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 784 ₽ x 2 шт.
Изменить
20 759
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 235 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003016 Коробка "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ 2050*32*70
ZD003016 ⋅ 1 261 ₽
 1 261
3 783
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ZD003017 ⋅ 1 784 ₽
 1 784
3 568
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Дверь межкомнатная из эко шпона «S-26» Матовый кремовый остекление Лакобель белый
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП Zadoor-S S-26 Матовый кремовый, остекление Лакобель чёрный 200*80
ДП Zadoor-S S-26 Матовый кремовый, остекление Лакобель белый 200*80
Цвет: Матовый кремовый
ДП Zadoor-S S-26 Матовый кремовый, остекление Лакобель чёрный 200*80
ДП Zadoor-S S-26 Белый матовый, остекление Лакобель чёрный 200*80 ДП Zadoor-S S-26 Серый матовый, остекление Лакобель чёрный 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    S

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Матовый кремовый
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Лакобель чёрный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.056
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон
Материал
МДФ

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Матовый кремовый
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Лакобель чёрный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.056

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