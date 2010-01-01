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  5. ДП ЭМА Орлеан ДГ Софт айс 200*80
Дверь межкомнатная Орлеан-1 Эмалит Софт айс, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
0,0
13 770

Дверь межкомнатная Орлеан-1 Эмалит Софт айс, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая

Этот товар смотрят 12 человек
tumb 1 - ДП ЭМА Орлеан ДГ Софт айс 200*80
ДП ЭМА Орлеан ДГ Софт айс 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 625137
Этот товар смотрят 17 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 770
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 770 ₽
Коробка 3 633 ₽
Наличник 3 010 ₽
Изменить
20 413
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 295 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRDTP0030 Коробка "Т" ЭМА МДФ (Софт айс) 70*32*2070 комплект (3шт.) (у.п)
VRDTP0030 ⋅ 3 633 ₽
 3 633
3 633
VRDTP0031 Наличник "Т" ЭМА прямой (Софт айс) 70*08*2150 комплект (5 шт.)
VRDTP0031 ⋅ 3 010 ₽
 3 010
3 010
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Дверь межкомнатная Орлеан-1 Эмалит Софт айс, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Софт айс
ДП ЭМА Орлеан ДГ Софт мокко 200*80 ДП ЭМА Орлеан ДГ Софт панакота 200*80 ДП ЭМА Орлеан ДГ Софт графит 200*80
ДП ЭМА Орлеан ДГ Софт айс 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    44
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Классика
  • Материал:
    Эмалит

Характеристики

  • Кромка:
    В цвет полотна
  • Поверхность:
    Гладкая и шелковистая поверхность с перламутровым оттенком
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.056
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркас выполнен из сращенного бруса древесины хвойных пород.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Покрытие эмалит на текущий момент является одним из самых практичных и красивых материалов для отделки дверей.

Характеристики

  • Кромка:
    В цвет полотна
  • Поверхность:
    Гладкая и шелковистая поверхность с перламутровым оттенком
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.056
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркас выполнен из сращенного бруса древесины хвойных пород.

Отзывы и вопросы о товаре

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