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Севилья-26 Софт айс
0,0
9 029

Дверь межкомнатная "Севилья-26" Софт айс глухая

Этот товар смотрят 12 человек
ДП ЭМА Севилья-26 Софт айс 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 625003
Этот товар смотрят 14 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 029
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 029 ₽
Коробка 4 745 ₽
Наличник 5 390 ₽
Изменить
19 164
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 505 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRDS108 Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 2,5 шт. (Софт айс) МДФ 2070*80*35 (у.п)
VRDS108 ⋅ 4 745 ₽
 4 745
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VRDS110 ⋅ 5 390 ₽
 5 390
5 390
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Дверь межкомнатная "Севилья-26" Софт айс глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Софт айс
ДП ЭМА Севилья-26 Софт графит 200*80 ДП ЭМА Севилья-26 Бетон тёмный 200*80
ДП ЭМА Севилья-26 Софт айс 200*80
ДП ЭМА Севилья-26 Софт панакота 200*80
+2

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    44
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Севилья

Характеристики

  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая и шелковистая поверхность с перламутровым оттенком
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.056
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Покрытие эмалит на текущий момент является одним из самых практичных и красивых материалов для отделки дверей.
Материал
Каркас выполнен из сращенного бруса древесины хвойных пород.

Характеристики

  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая и шелковистая поверхность с перламутровым оттенком
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.056
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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