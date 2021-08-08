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  4. Дверь Л 6С Л-11 (ИталОрех) ПО СТ-Сатинато 200*80
6С Л-11 (ИталОрех)
4,5
2 772

Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое

4,5
Этот товар смотрят 22 человека
Дверь Л 6С Л-11 (ИталОрех) ПО СТ-Сатинато 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 1341
Этот товар смотрят 12 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 772
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 772 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
4 977
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 108 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0014 Коробка Л Л-11 (ИталОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0014 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0053 Наличник Л Л-11 (ИталОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0053 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Л-11 (ИталОрех)
Дверь Л 6С Л-11 (ИталОрех) ПО СТ-Сатинато 200*80
Дверь Л 6С Л-12 (МиланОрех) ПО СТ-Сатинато 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Direct

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-11 (ИталОрех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.119
  • Багет:
    МДФ, с отделкой финиш-пленкой
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
финиш-пленка (Германия, Япония)
Материал
брус хвойных пород, ПВХ

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-11 (ИталОрех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.119
  • Багет:
    МДФ, с отделкой финиш-пленкой

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Отзывы и вопросы о товаре

11
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
К
08 августа 2021
4
Достоинства
Стильные, удобные
Недостатки
Нет
Комментарий
Даже уточнили в какой день, будет удобно именно мне. Поэтому оформила заказ, договорились. Недостатков никаких не нашла, качество приятно удивило, кстати, надеюсь служить мне будут долго. Работа мастеров тоже очень радует. Спасибо огромное
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К
28 мая 2021
4
Комментарий
Подписал накладную, водитель уехал, а я стал перетаскивать двери в помещение. Тут-то и увидел, что на одной из дверей большие царапины. Конечно, расстроился, но супруга решила, на всякий случай, позвонить. Там попросили прислать фотки царапин. Через несколько дней перезвонили и спросили – когда мы можем принять дверь на замену. В итоге дверь поменяли и всё ОК!
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Р
19 ноября 2020
5
Комментарий
Здравствуйте, муж у вас купил ламинированные двери для спальных комнат и зала Бюджет у нас был небольшой, поэтому на качество не надеялись. А зря! Качественная дверь, насыщенного цвета, стоит не дорого, довольно стойкая в эксплуатации. Имеет презентабельный внешний вид. Дверь легко моется. Выбранные ручки очень красиво дополняют эту дверь, вместе это смотрится модно и современно. Доставка пришла в сроки, все аккуратно упаковано. Всем рекомендую покупать в этом магазине всё необходимое!
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4.5 / 5 (На основе 11 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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