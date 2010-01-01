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  4. ДП Л Гост-0У Л-11 (ИталОрех) 200*90
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Итальянский орех Глухая Каркасно-щитовая
0,0
3 822

Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Итальянский орех Глухая Каркасно-щитовая 200x90

Этот товар смотрят 20 человек
ДП Л Гост-0У Л-11 (ИталОрех) 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228322
Этот товар смотрят 8 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 822
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 822 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 027
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
637 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0014 Коробка Л Л-11 (ИталОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0014 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0053 Наличник Л Л-11 (ИталОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0053 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Итальянский орех Глухая Каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
190x55
200x40
200x70
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Итальянский орех
ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*90
ДП Л Гост-0У Л-11 (ИталОрех) 200*90

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

  • Артикул:
    092-0514
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

  • Артикул:
    092-0514
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

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