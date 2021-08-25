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  4. ДП Л Гост-13 Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80
Гост-13 (Без усиления) Серый
4,4
3 682

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (Без усиления) Л-16 (Серый) остекление Magic Fog

4,4
Этот товар смотрят 16 человек
ДП Л Гост-13 Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228313
Этот товар смотрят 33 человека

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 682
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 682 ₽
Коробка 546 ₽ x 3 шт.
Наличник 252 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 580
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
614 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0066 Коробка Л Л-16 (Серый) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0066 ⋅ 546 ₽
 546
1 638
026-0070 Наличник Л Л-16 (Серый) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0070 ⋅ 252 ₽
 252
1 260
Показать ещё
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (Без усиления) Л-16 (Серый) остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Серый
ДП Л Гост-13 Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-13 Л-13 (Венге) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-13 Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-13 Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
+2

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Серый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    18.3
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Серый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    18.3
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064

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Отзывы и вопросы о товаре

10
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
25 августа 2021
5
Достоинства
Качество, красота товара
Недостатки
Нет
Комментарий
При выборе дверей нужны были влагостойкие, брали. Данные двери нам подошли. За пару месяцев использования не разбухли, не повредились ни где. Рекомендую
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П
23 мая 2021
4
Достоинства
качество прекрасное, цена на любой карман, профессиональный персонал
Недостатки
Нет
Комментарий
Двери покупали в спальню. Данная модель мне сразу понравилась, проконсультировалась со специалистом и заказала доставку и установку. Все отлично.
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Н
17 мая 2021
5
Достоинства
очень комфортный
Недостатки
Нет
Комментарий
День установки определен в соответствии с требованиями заказчика.Что очень важно для работающих заказчиков. Установка произведена очень компетентный мастером
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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