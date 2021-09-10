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  4. ДП Л Гост-13 Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
Гост-13 (Без усиления) Итальянский орех
4,8
3 388

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (Без усиления) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog

4,8
Этот товар смотрят 20 человек
ДП Л Гост-13 Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228283
Этот товар смотрят 19 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 388
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 388 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
5 593
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
565 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0014 Коробка Л Л-11 (ИталОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0014 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0053 Наличник Л Л-11 (ИталОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0053 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (Без усиления) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Итальянский орех
ДП Л Гост-13 Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-13 Л-13 (Венге) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-13 Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-13 Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
+2

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

13
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
10 сентября 2021
5
Достоинства
цена качество
Недостатки
Нет
Комментарий
Недавно сделал заказ двери, мы делали ремонт и хотели найти самую подходящую дверь для обновлённой квартиры. И мы её нашли! Доставили дверь за 4 дня, что очень даже недолго. Перед выбором проконсультировались с сотрудниками, они всё подробно нам рассказали. Размер брал стандартный, с этим не было никаких проблем. В интерьере дверь выглядит очень эстетично, рекомендую!
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А
06 сентября 2021
4
Достоинства
эстетичный вид,качество
Недостатки
нет
Комментарий
В данной компании работают по настоящему добросовестные сотрудники – выполнение работ по замеру, монтажу и демонтажу! Всегда посоветуют и помогут в выборе подходящей конфигурации!
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О
17 декабря 2020
5
Достоинства
дорого смотрится
Недостатки
Нет
Комментарий
Дверь очень прочная и красивая, заказывали в кабинет. Она полностью соответствует интерьеру и с ней комната кажется более защищенной. Цена = качество. Это именно про этот случай. Хотим сказать большое спасибо мастеру, который устанавливал двери. Видно, что есть опыт. В общем, мы очень довольны как обслуживанием, так и качеством!
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4.8 / 5 (На основе 13 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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