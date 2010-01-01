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  4. ДП Л Гост-13У Л-16 (Серый) Magic Fog 200*60
Дверь межкомнатная Гост-13 Ламинированные Серый Остекленная Каркасно-щитовая
0,0
5 026

Дверь межкомнатная Гост-13 Ламинированные Серый Остекленная Каркасно-щитовая 200x60

Этот товар смотрят 5 человек
ДП Л Гост-13У Л-16 (Серый) Magic Fog 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228443
Этот товар смотрят 20 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 026
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 026 ₽
Коробка 546 ₽ x 3 шт.
Наличник 252 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 924
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
838 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0066 Коробка Л Л-16 (Серый) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0066 ⋅ 546 ₽
 546
1 638
026-0070 Наличник Л Л-16 (Серый) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0070 ⋅ 252 ₽
 252
1 260
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Дверь межкомнатная Гост-13 Ламинированные Серый Остекленная Каркасно-щитовая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
200x40
200x50
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Серый
Дверь МДФ Гост-13У Без Отделки Magic Fog 200*60 Дверь Ш Гост-13У Т-01 (ДубНат) Magic Fog 200*60
ДП Л Гост-13У Л-16 (Серый) Magic Fog 200*60
ДП Л Гост-13У Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*60

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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