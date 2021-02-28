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  4. Дверь МДФ Гост Без Отделки ПО-1 СТ-Кризет 200*80
Гост ПО-1 МДФ
4,3
2 296

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост» МДФ остекление Кризет белое

4,3
Этот товар смотрят 24 человека
Дверь МДФ Гост Без Отделки ПО-1 СТ-Кризет 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 21565
Этот товар смотрят 22 человека

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 296
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 296 ₽
Коробка 336 ₽ x 3 шт.
Наличник 168 ₽ x 5 шт.
Изменить
4 144
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0180 Коробка М Без отделки Сосна Без сучков 2100*68*34 Ч-40 (п)
025-0180 ⋅ 336 ₽
 336
1 008
025-0182 Наличник М Без отделки Сосна Без сучков 2150*65*12
025-0182 ⋅ 168 ₽
 168
840
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост» МДФ остекление Кризет белое
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
без отделки (под окраску)
Материал
брус хвойных пород

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

10
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Л
28 февраля 2021
4
Комментарий
Сегодня купили эту дверь. Я подумала, что дверь этого цвета и с ламинированным покрытием идеально подойдет мне. Дверь универсальна в своем применении, подойдет под любой интерьер. Даже как то обогатить вашу комнату. Кстати говоря, комната теперь кажется намного свежее и больше. Помимо красоты внешней, я могу отметить качество продукта. На двери не заметила ни одной царапинки и ни одного скола. Цена также порадовала меня, я изначально рассчитывала на более крупную сумму, но мне просто посчастливилось попасть в этот магазин, чему я собственно и рада. Очень рекомендую!
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Е
03 февраля 2021
5
Достоинства
дизайн, качество
Недостатки
нет
Комментарий
Заказывала двери в квартиру полгода назад, осталась довольна и качеством и сервисом. Отличные замерщики и установщики. Сами полотна пришлось немного подождать, но оно того стоило. Хотя двери и эконом класса, выглядят отлично. Всем советую! Выбрала именно их по той причине, что дёшево, к мне дорого нельзя - дети чересчур активные, и красивые, с классическим дизайном
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В
20 ноября 2020
5
Комментарий
Я купил межкомнатные двери в «Мебель 169». Особо даже и не искал. Пришел в магазин, выбрал из тех, что были в наличии, благо выбор образцов очень большой, можно купить двери на любой вкус и цвет. Особенно хочется отметить высокий уровень обслуживания и качество установки. Повторюсь, что я Купил самые обычные двери дешёвого плана, а на самом деле, двери очень прочные и массивные
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4.3 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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