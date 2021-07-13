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Граффити-4 Super White
4,4
5 992

Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-4" Super White глухая

4,4
Этот товар смотрят 5 человек
ДП В Граффити-4 Super White 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223566
Этот товар смотрят 11 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 992
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 992 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 982
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
999 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0056 Коробка "Т" В Super White МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0056 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
147-0057 Наличник "Т" В Super White МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0057 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-4" Super White глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x70в наличии
200x80в наличии
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 1 мм.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея).
Материал
МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
13 июля 2021
5
Комментарий
Я оформила покупку на двери в количестве 4 шт. По договору было все соблюдено и дата доставки и монтажа так же были соблюдены. За день до этого мне еще позвонили и подтвердили, что бригада приедет в назначенный день с утра. Для монтажа им понравилось не много времени, быстро справились. Качеством полностью довольна.
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Д
05 мая 2021
4
Достоинства
современная модель
Недостатки
Нет
Комментарий
Двери брали на кухню, Они отличные. Качество суперское. Я очень довольна.
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А
12 марта 2021
5
Достоинства
дизайн на высоте
Недостатки
Нет
Комментарий
Менеджер порядочно консультирует, показывает все экземпляры, сразу говорит сроки изготовления, так как разные двери по разному делают. Есть образцы дерева и варианты цветовой гаммы которые можно заказать. Цены я скажу варьируются, что то очень выгодно, что то подороже, но в целом средние цены и вполне привлекательные.
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4.4 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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