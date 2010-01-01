Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Шпонированные
  4. Fine-Line
  5. Стандарт
  6. Дверь Ш Эксклюзив Ф-01 (Дуб) ПГ 200*70
Эксклюзив Дуб-ф-01
0,0
1 450 7 252 -80%

Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая

Этот товар смотрят 20 человек
Дверь Ш Эксклюзив Ф-01 (Дуб) ПГ 200*70
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 923
Этот товар смотрят 7 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
1 450
7 252
-80%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 1 450 ₽
Наличник 305 ₽ x 5 шт.
Коробка 599 ₽ x 3 шт.
Изменить
4 772
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0288 Наличник Ш Ф-01 (Дуб) МДФ 2100*70*10
029-0288 ⋅ 305 ₽
 305
1 525
029-0686 Коробка Ш Ф-01 (Дуб) Сосна 2100*70*35 Ч-40 (у,п)
029-0686 ⋅ 599 ₽
 599
1 797
Показать ещё
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x70
Как сделать замеры
Цвет: Дуб-ф-01
Дверь Ш Эксклюзив Ф-01 (Дуб) ПГ 200*70
Дверь Ш Эксклюзив Ф-15 (Макоре) ПГ 200*70 Дверь Ш Эксклюзив Ф-05 (Дуб) ПГ 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

  • Артикул:
    003-0266
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Дуб-ф-01
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.057
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

  • Артикул:
    003-0266
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Дуб-ф-01
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.057

Популярные подборки

Межкомнатные коричневые двери Межкомнатные двери цвета Л-21 (БелДуб) Влагостойкие межкомнатные двери Межкомнатные двери цвета White Matt Двери для веранды Межкомнатные двери премиум-класса Двери Браво Миланский орех Межкомнатные двери el`PORTA Межкомнатные двери Барокко Глухие

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Стандарт"

Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) глухая
Стиль Ф-22 (БелДуб)
 
7 812
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Стиль Ф-22 (БелДуб)
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Стиль Ф-11 (Орех)
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Лилия Ф-11 (Орех)
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.H Орех
6 832
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-15 (Макоре) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.H Ф-15-макоре
6 832
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-15 (Макоре) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.V Ф-15-макоре
6 132
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-27 (Венге) (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Соло 0.V Венге
5 124 6 832 ₽ -25%
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-22 (БелДуб) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.H Беленый дуб
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-22 (БелДуб) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.V Беленый дуб
6 692
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.H Ф-17 (Шоколад)
7 812
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.V Ф-17 (Шоколад)
7 252

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Беленый дуб остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-21 (БелДуб)
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Доставим завтра
2Г Л-21 (БелДуб)
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Future-701 кромка ABS Дуб Винчестер светлый
12 180
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Прима-3 Alaska
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть