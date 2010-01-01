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  5. ДП Future-701 Дуб Винчестер Светлый 200*80, кромка-ABS
Дверь межкомнатная Future-701 ПВХ Дуб Винчестер светлый, глухая, декор без вставки, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
10 070

Дверь межкомнатная Future-701 ПВХ Дуб Винчестер светлый, глухая, декор без вставки, кромка abs, каркасно-щитовая

Этот товар смотрят 30 человек
tumb 1 - ДП Future-701 Дуб Винчестер Светлый 200*80, кромка-ABS
tumb 2 - ДП Future-701 Дуб Винчестер Светлый 200*80, кромка-ABS
ДП Future-701 Дуб Винчестер Светлый 200*80, кромка-ABS
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 294011
Этот товар смотрят 15 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 070
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 070 ₽
Наличник 550 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 160 ₽ x 2 шт.
Изменить
15 140
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 679 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT200003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Дуб винчестер светлый
FDT200003 ⋅ 550 ₽
 550
2 750
FDT200044 Коробка Т "ПВХ" для каркаса (с уплотнит.) без зарезки 40х80x2070 мм, Дуб винчестер светлый
FDT200044 ⋅ 1 160 ₽
 1 160
2 320
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Дверь межкомнатная Future-701 ПВХ Дуб Винчестер светлый, глухая, декор без вставки, кромка abs, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x60
200x70
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Дуб Винчестер светлый
ДП Future-701 Дуб Винчестер Светлый 200*80, кромка-ABS
ДП Future-701 Дуб Винчестер Трюфель 200*80, кромка-ABS ДП Future-701 Дуб винчестер серый 200*80, кромка-ABS ДП Future-701 Дуб патина серый 200*80, кромка-ABS
+3

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, глянецевая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
ПВХ

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, глянецевая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

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