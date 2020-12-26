Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Шпонированные
  4. Fine-Line
  5. Skinny
  6. Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая
4,4
8 070

Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая

4,4
Этот товар смотрят 15 человек
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 46660
Этот товар смотрят 23 человека

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 070
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 070 ₽
Коробка 855 ₽ x 3 шт.
Наличник 435 ₽ x 3 шт.
Изменить
11 940
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 345 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 60 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0023 Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 855 ₽
 855
2 565
029-0363 Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 435 ₽
 435
1 305
Показать ещё
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×80
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Материал:
    Шпонированные

Характеристики

  • Артикул:
    003-0602
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Скиновая
  • Цвет:
    Ф-11 (Орех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    13.8
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.07
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    3 товара

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Межкомнатная дверь серии Skinny с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
Файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак.

Характеристики

  • Артикул:
    003-0602
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Скиновая
  • Цвет:
    Ф-11 (Орех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    13.8
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.07
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Отзывы и вопросы о товаре

7
4.4 / 5 На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Р
Р Роман
26 декабря 2020
4
Достоинства
цена,большой ассортимент,наличие доставки,хорошо упакованы двери
Недостатки
Нет
Комментарий
Решили с женой,что нам нужно поменять двери в некоторых комнатах. Приехали в магазин,выбрали понравившийся нам вариант,оформили доставку сразу трёх дверей.
Вам помог этот отзыв?
А
А Анна
08 сентября 2020
4
Комментарий
Выбрали дверь на сайте самостоятельно,оформили доставку и +установку.Дверь привезли во время,упакованную хорошо,без повреждений.Но по итогу дверь немного отличалось по цвету от картинки на сайте.Но этот цвет даже лучше!Довольны покупкой,спасибо.
Вам помог этот отзыв?
Г
Г Георгий
30 мая 2020
5
Комментарий
Хочу поблагодарить магазин и его работников за слаженную работу.Заказал дверь самостоятельно на сайте,но ошибся с размерами,позвонил в магазин и объяснил ситуацию,мне объяснили как ещё раз замерить и правильно,после мы перезаказали дверь.Дверь привезли во время,без сколов и трещин.Установил сам!
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Skinny"

Дверь межкомнатная Афина Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая
 
8 070
Дверь межкомнатная Статус-14 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая
Дверь межкомнатная Статус-14 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, скиновая
8 070
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные, Дуб, остекленная, сатинат белый, скиновая
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные, Дуб, остекленная, сатинат белый, скиновая
7 628 10 170 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные, Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, скиновая
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные, Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, скиновая
10 170
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные, Дуб, остекленная, сатинат белый, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные, Дуб, остекленная, сатинат белый, каркасно-щитовая
7 119 9 492 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные, Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, скиновая
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные, Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, скиновая
10 170
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные, Ф-22 (БелДуб), глухая, скиновая
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные, Ф-22 (БелДуб), глухая, скиновая
6 503 8 670 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Статус-14 Шпонированные, Ф-22 (БелДуб), глухая, филенчатая
Дверь межкомнатная Статус-14 Шпонированные, Ф-22 (БелДуб), глухая, филенчатая
6 503 8 670 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные, Беленый дуб, остекленная, сатинат белый, филенчатая
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные, Беленый дуб, остекленная, сатинат белый, филенчатая
8 078 10 770 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Дуб-ф-01, глухая, скиновая
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Дуб-ф-01, глухая, скиновая
 
6 053 8 070 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, филенчатая
8 070
Дверь межкомнатная Статус-13 Шпонированные, Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Статус-13 Шпонированные, Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, каркасно-щитовая
10 170

Межкомнатные двери коричневого цвета

Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Wenge Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Wenge Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая
5 490 7 320 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Original Oak, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Original Oak, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая
 
8 970
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Original Oak, глухая, кромка нет, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Original Oak, глухая, кромка нет, филенчатая
 
8 070
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил, Italiano Vero, глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил, Italiano Vero, глухая, скиновая
 
4 770
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Original Oak, глухая, царговая
Хит
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Original Oak, глухая, царговая
 
4 770
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон, Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон, Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
 
5 370
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
Хит
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
 
4 770
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, каркасно-щитовая
 
7 920
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные, Ф-15 (Макоре), глухая, филенчатая
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные, Ф-15 (Макоре), глухая, филенчатая
 
7 952
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные, Ф-15 (Макоре), глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные, Ф-15 (Макоре), глухая, каркасно-щитовая
 
7 920
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, каркасно-щитовая
 
7 770
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные, Ф-11 (Орех), глухая, филенчатая
7 920
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть