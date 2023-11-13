Дверь межкомнатная Афина Шпонированные, Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, скиновая
0,0
10 170 ₽
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные, Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, скиновая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 37371
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|029-0023
|
Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 855 ₽
|855 ₽
|
|2 565 ₽
|029-0363
|
Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 435 ₽
|435 ₽
|
|1 305 ₽
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные, Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, скиновая
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 70
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:39
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Skinny
-
Материал:Шпонированные
Характеристики
-
Артикул:002-0599
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:39
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Skinny
-
Стиль:Классика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Скиновая
-
Цвет:Ф-11 (Орех)
-
Общий цвет:Коричневый
-
Стекло:Сатинат белый
-
Вес, кг:18.1
-
Кромка:Обычная
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Объём, м. куб.:0.06
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:брус хвойных пород, МДФ
Дополнительно:
-
Образец:в 1 магазинах
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Межкомнатная дверь серии Skinny с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
Файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак.
Отзывы и вопросы о товаре13