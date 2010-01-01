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  5. ДП ЭКО Браво-0 Bianco Veralinga 190*55
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Bianco Veralinga Глухая Каркасно-щитовая
0,0
3 472

Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Bianco Veralinga Глухая Каркасно-щитовая 190x55

Этот товар смотрят 20 человек
ДП ЭКО Браво-0 Bianco Veralinga 190*55
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225156
Этот товар смотрят 21 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 472
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 472 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 358 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 719
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
579 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0299 Коробка "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0299 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0302 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0302 ⋅ 358 ₽
 358
1 790
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Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Bianco Veralinga Глухая Каркасно-щитовая 190x55
Размер полотна, см:
190x55
190x55в наличии
190x60
200x60
200x70в наличии
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 190*55 ДП ЭКО Браво-0 Grey Melinga 190*55 ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 190*55 ДП ЭКО Браво-0 Wenge Melinga 190*55
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

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