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  5. ДП ЭКО Браво-0 Bianco Veralinga 200*80
Браво-0 Bianco Veralinga
4,7
3 472

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Bianco Veralinga глухая

4,7
Этот товар смотрят 17 человек
ДП ЭКО Браво-0 Bianco Veralinga 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225152
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 472
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 472 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 169
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
579 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 48 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0299 Коробка "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0299 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0302 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0302 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Bianco Veralinga глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭКО Браво-0 Stormy Wood 200*80 ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*80 ДП ЭКО Браво-0 Wenge Melinga 200*80 ДП ЭКО Браво-0 Riviera Ice 200*80
+7

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

9
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Э
31 октября 2021
4
Достоинства
дизайн, качество, цена
Недостатки
установка
Комментарий
Взяли услугу замерщика. Через неделю привезли двери и назначали день для установки. Установщики сделали свою работу отлично!В общем понравилась вся работа всех сотрудников!
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Л
18 августа 2021
5
Достоинства
дизайн, качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Менеджер помог выбрать влагостойкую дверь. Оформили заказ,цены порадовали! Доставку осуществили отличную. Дверь пришла без каких либо царапин.
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Г
30 апреля 2021
5
Комментарий
Менеджер помогла выбрать двери чтобы вписались в доме по интерьеру. Доставкой дверь к нам очень быстро. В этой фирме двери абсолютно на любой вкус
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4.7 / 5 (На основе 9 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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