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Браво-2.55 Brown Skyline
0,0
7 252

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Brown Skyline остекление зеркало в цвете "графит"

Этот товар смотрят 26 человек
ДП ЭКО Браво-2.55 Brown Skyline Mirox Grey 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 237317
Этот товар смотрят 9 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 252
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 252 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 242
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 209 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1053 Коробка "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-1053 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1054 Наличник "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-1054 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Brown Skyline остекление зеркало в цвете "графит"
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70в наличии
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Brown Skyline
ДП ЭКО Браво-2.55 Brown Skyline Mirox Grey 200*80
ДП ЭКО Браво-2.55 Slate Art Mirox Grey 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

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