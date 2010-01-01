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  5. ДП ЭКО Браво-1.55 Slate Art Mirox Grey 200*60
Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Slate Art Остекленная Mirox Grey Каркасно-щитовая
0,0
7 672

Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Slate Art Остекленная Mirox Grey Каркасно-щитовая 200x60

Этот товар смотрят 17 человек
ДП ЭКО Браво-1.55 Slate Art Mirox Grey 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 237295
Этот товар смотрят 20 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 672
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 672 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 662
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 279 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1110 Коробка "Т" ЭКО Slate Art МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1110 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1111 Наличник "Т" ЭКО Slate Art МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1111 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Slate Art Остекленная Mirox Grey Каркасно-щитовая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Slate Art
ДП ЭКО Браво-1.55 Cappuccino Melinga Mirox Grey 200*60 ДП ЭКО Браво-1.55 Snow Melinga Mirox Grey 200*60 ДП ЭКО Браво-1.55 Bianco Veralinga Mirox Grey 200*60 ДП ЭКО Браво-1.55 Look Art Mirox Grey 200*60
+1

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея).
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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