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Браво-23 Snow Art
0,0
4 032

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Snow Art остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 25 человек
ДП ЭКО Браво-23 Snow Art Magic Fog 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 227036
Этот товар смотрят 10 человек

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0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 032
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 032 ₽
Наличник 358 ₽ x 5 шт.
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Изменить
7 922
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
672 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 60 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1064 Наличник "Т" ЭКО Snow Art МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-1064 ⋅ 358 ₽
 358
1 790
031-1080 Коробка "Т" ЭКО Snow Art МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1080 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Snow Art остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Snow Art
ДП ЭКО Браво-23 Original Oak Magic Fog 200*60 ДП ЭКО Браво-23 Nordic Oak Magic Fog 200*60
ДП ЭКО Браво-23 Snow Art Magic Fog 200*60
ДП ЭКО Браво-23 Look Art Magic Fog 200*60
+6

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Snow Art
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    19
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Snow Art
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    19
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

12
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
С
18 ноября 2021
4
Комментарий
Этот магазин - Производитель очень хороших дверей в диапазоне цена - качество. Заказываю двери уже во второй раз. Под свой вкус и кошелек можно подобрать фурнитуру, цвет, исполнение, материал из которого будет сделаны дверь. Взяли услугу замерщика. Через неделю привезли двери и назначали день для установки. Установщики сделали свою работу отлично! В общем понравилась вся работа всех сотрудников!
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В
15 сентября 2021
4
Достоинства
Одни достоинства !
Недостатки
нет
Комментарий
Добрый день!Хотела бы поделиться отзывом.Порадовали: низкая цена,качество товара. Приехали на замер в день заявки, по цене все устроило и я сделала заказ по телефону на межкомнатную деревянную дверь. Доставили уже через 4 дня после заявки, поставили быстро. Что поразило,мастера аккуратные, все по уровню вымеряли, все подогнали! Очень рады,что уложились в запланированный бюджет. Спасибо огромное!
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Р
17 мая 2021
4
Достоинства
Со сборкой проблем не возникло.
Недостатки
нет
Комментарий
Один комплект обошелся недорого, сравнивали цены с другими магазинами, в него входит: полотно, наличники, добор и коробка, петли и замки. Монтировали двери своими силами, проблем с дверями, во время этого процесса не возникло. Двери не пустотелые, внутри свободное пространство заполнено небольшими брусками. Двери покрыты экошпоном, материал отличается прочностью, экологичностью и прекрасным внешним видом.
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