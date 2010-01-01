Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Bravo
  4. Экошпон
  5. ДП ЭКО Браво-29 Slate Art Magic Fog 200*70
Браво-29 Slate Art
0,0
4 872

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Slate Art остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 28 человек
ДП ЭКО Браво-29 Slate Art Magic Fog 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 227047
Этот товар смотрят 27 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 872
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 872 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 862
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
812 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1110 Коробка "Т" ЭКО Slate Art МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1110 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1111 Наличник "Т" ЭКО Slate Art МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1111 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
Показать ещё
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Slate Art остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x70
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Slate Art
ДП ЭКО Браво-29 Snow Melinga Magic Fog 200*70 ДП ЭКО Браво-29 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*70 ДП ЭКО Браво-29 Bianco Veralinga Magic Fog 200*70 ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Magic Fog 200*70
+11

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Slate Art
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    23.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Slate Art
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    23.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Популярные подборки

Межкомнатные двери из экошпона Венге Межкомнатные двери шпонированные Беленый дуб Звукоизоляционные межкомнатные двери Раздвижные межкомнатные двери на кухню Межкомнатные двери цвета Мокко Складные двери Браво Элитные межкомнатные двери Межкомнатные двери в Подольске Межкомнатные двери с витражами Двери для гардеробной

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Экошпон"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Slate Art остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Slate Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Wood глухая
Доставим завтра
Браво-22 Grey Wood
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Grey Wood глухая
Браво-23 Grey Wood
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» White Wood остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 White Wood
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Original Oak глухая
Браво-22 Original Oak
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Skyline глухая
Доставим завтра
Браво-0 White Skyline
 
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Bianco Veralinga глухая
Браво-0 Bianco Veralinga
 
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Cappuccino Veralinga остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-1.55 Cappuccino Veralinga
5 152 6 440 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Brown Skyline остекление зеркало в цвете "графит"
Лучшая цена
Браво-2.55 Brown Skyline
5 439 7 252 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Look Art остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-2.55 Look Art
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Snow Art остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-1.55 Snow Art
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Slate Art остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-2.55 Slate Art
7 672

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-11.1» Grace (Эмаль) остекление Magic Fog
Доставим завтра
Скинни-11.1 Grace
11 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Bianco Veralinga
7 112
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-12» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-12 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Grace (Эмаль) остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-13 Grace
8 932
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-10» Grace (Эмаль) глухая
Хит
Скинни-10 Grace
 
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-14 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1» Grace (Эмаль) остекление художественное
Скинни-15.1 Grace
8 932
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Grey Pro
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Bianco Veralinga
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Cappuccino Veralinga
 
7 826
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Look Art глухая
Браво-21 Look Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Look Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Look Art
 
4 452
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть