Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Bravo
  4. ПВХ
  5. ДП В Браво-7 Super White Wired Glass 12,5 200*60
Дверь межкомнатная Браво-7 Винил Super White Остекленная Каркасно-щитовая
0,0
7 392

Дверь межкомнатная Браво-7 Винил Super White Остекленная Каркасно-щитовая 200x60

Этот товар смотрят 30 человек
ДП В Браво-7 Super White Wired Glass 12,5 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 506889
Этот товар смотрят 5 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 392
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 392 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 382
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 232 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0056 Коробка "Т" В Super White МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0056 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
147-0057 Наличник "Т" В Super White МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0057 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-7 Винил Super White Остекленная Каркасно-щитовая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП В Браво-7 Super White Magic Fog 200*60
ДП В Браво-7 Super White Wired Glass 12,5 200*60
Цвет: Super White
ДП В Браво-7 Super White Wired Glass 12,5 200*60
ДП В Браво-7 Grey Pro Wired Glass 12,5 200*60

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
RAL 9003 - Сигнальный белый (англ. Signal white, нем. Signalweiß).
Стекло
Wired Glass 12,5 — армированное стекло.

Характеристики

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Дуб Серена светло-серый Межкомнатные двери Эмалит коллекция Prima Межкомнатные двери станция метро Бабушкинская Межкомнатные двери цвета Нордик Двери из массива сосны Межкомнатные двери оптом Межкомнатные двери цвета Дуб патина золото Межкомнатные двери цвета Мореный дуб Межкомнатные двери Кремового цвета Межкомнатные двери цвета Ф-15 (макоре)

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "ПВХ"

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-12" Белый глухая
Межкомнатная дверь Скинни-12
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Межкомнатная дверь Скинни-13
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Белый остекление художественное
Межкомнатная дверь Скинни-15
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Белый глухая
Межкомнатная дверь Скинни-20
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Белый остекление художественное
Межкомнатная дверь Скинни-21
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Межкомнатная дверь Скинни-14
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Italiano Vero глухая
Межкомнатная дверь Скинни-32
 
4 271 4 592 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Italiano Vero остекление художественное
Межкомнатная дверь Скинни-33
 
6 972
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
 
3 892
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" П-33 (Венге) глухая
Межкомнатная дверь Скинни-32
890 4 452 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Fresco глухая
Межкомнатная дверь Скинни-32
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление белое сатинато
Межкомнатная дверь Скинни-33
5 852

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Межкомнатная дверь Concept-501
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Межкомнатная дверь Граффити-23
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Межкомнатная дверь Скинни-14
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Snow Melinga глухая
Межкомнатная дверь Прима-2
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Межкомнатная дверь Граффити-32
5 963 6 412 ₽ -7%
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Межкомнатная дверь Аркада Люкс
18 326
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Межкомнатная дверь Браво-21
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-22
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Межкомнатная дверь Браво-22
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Межкомнатная дверь Лайт
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Межкомнатная дверь Диана
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-27
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть