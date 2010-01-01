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Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Original Oak Остекленная Царговая
0,0
4 592

Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Original Oak Остекленная Царговая 200x90

Этот товар смотрят 26 человек
ДП ЭКО Браво-28 Original Oak Magic Fog 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 500941
Этот товар смотрят 5 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 592
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 582
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
766 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1190 Коробка "Т" ЭКО Original Oak МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1190 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1191 Наличник "Т" ЭКО Original Oak МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1191 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Original Oak Остекленная Царговая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Original Oak
ДП ЭКО Браво-28 Bianco Veralinga Magic Fog 200*90 ДП ЭКО Браво-28 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*90 ДП ЭКО Браво-28 Wenge Melinga Magic Fog 200*90 ДП ЭКО Браво-28 Snow Melinga Magic Fog 200*90
+6

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Original Oak
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    25
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.063
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Original Oak
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    25
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.063
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

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