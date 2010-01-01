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Браво-28 Nordic Oak
0,0
4 592

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Nordic Oak остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 21 человек
ДП ЭКО Браво-28 Nordic Oak Magic Fog 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229129
Этот товар смотрят 25 человек

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Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 592
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 582
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
766 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1134 Коробка "Т" ЭКО Nordic Oak МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1134 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1135 Наличник "Т" ЭКО Nordic Oak МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1135 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Nordic Oak остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Nordic Oak
ДП ЭКО Браво-28 Bianco Veralinga Magic Fog 200*90 ДП ЭКО Браво-28 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*90 ДП ЭКО Браво-28 Wenge Melinga Magic Fog 200*90 ДП ЭКО Браво-28 Snow Melinga Magic Fog 200*90
+7

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Nordic Oak
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    25
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Nordic Oak
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    25
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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