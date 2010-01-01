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  5. ДП ЭКО Браво-28 Snow Melinga Magic Fog 200*90
Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Snow Melinga Остекленная Царговая
0,0
4 172

Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Snow Melinga Остекленная Царговая 200x90

Этот товар смотрят 22 человека
ДП ЭКО Браво-28 Snow Melinga Magic Fog 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 500901
Этот товар смотрят 24 человека

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Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 172
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 172 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 812
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
696 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2324 Коробка "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-2324 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2325 Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Snow Melinga Остекленная Царговая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70в наличии
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Snow Melinga
ДП ЭКО Браво-28 Bianco Veralinga Magic Fog 200*90 ДП ЭКО Браво-28 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*90 ДП ЭКО Браво-28 Wenge Melinga Magic Fog 200*90
ДП ЭКО Браво-28 Snow Melinga Magic Fog 200*90
+6

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Snow Melinga
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    25
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.063
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из ЛВЛ (англ. Laminated Veneer Lumber, LVL) или высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Snow Melinga - радикально белый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Snow Melinga
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    25
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.063
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

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